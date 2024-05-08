Москва, 8 мая, 2024, 09:49 — ИА Регнум. Следователи СК России установят подробности обстрела нефтебазы в Луганске со стороны Украины, сообщает 8 мая пресс-служба ведомства.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

По данным местных властей, в отношении мирных жителей ДНР и ЛНР украинские военные совершили очередные преступления. Несколько сотрудников нефтебазы пострадали в результате удара по Луганску. Кроме того, украинский беспилотник сбросил боеприпас в Никитовском районе Горловки, при этом пострадали сотрудники МЧС, отметили в ведомстве.

«Следственный комитет России детально установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ночью в Луганске прогремело несколько взрывов, ВСУ обстреляли нефтебазу в черте города. Пострадали пять человек, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести с минно-взрывными травмами.

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов сообщил, что ВСУ ночью атаковали Луганск ракетами ATACMS. После удара по нефтебазе на предприятии начался пожар. Вероятно, при обстреле использовались ракеты из новой поставки США.