Львов, Украина, 8 мая, 2024, 09:21 — ИА Регнум. Во Львовской области после взрывов повреждены два энергетических объекта, сообщил 8 мая глава областной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале.

Peter Kneffel/Global Look Press

По его словам, повреждён объект генерации энергии в Червоноградском районе, есть два очага возгорания.

Также повреждён «объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе», добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в пяти областях на фоне взрывов были повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии. Объекты генерации и передачи электроэнергии были повреждены в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

С 10 октября 2022 года ВС России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей контролируемой Киевом территории. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.