Вильнюс, 8 мая, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Власти Литвы готовы отправить своих военных на Украину в рамках тренировочной миссии, сообщает Financial Times со ссылкой на премьер-министра этой страны Ингриду Шимоните.

Alfredas Pliadis/Global Look Press

«Шимоните заявила Financial Times, что у неё есть разрешение от парламента на отправку войск на Украину в целях обучения», — говорится в сообщении.

Однако Киев ещё не попросил Вильнюс об отправке миссии, говорится в публикации.

Как передавало ИА Регнум, враждебные действия прибалтийских стран не останутся без ответа со стороны Москвы. Об этом 5 мая заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 15 марта заявил, что Россия должна быть уничтожена. На это заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил, что все желающие смерти России, в том числе и Ринкевичс, могут разделить судьбу нацистов.

Нидерланды приняли решение продлить присутствие своих военных в Литве в рамках программы НАТО на два года. Это обусловлено фактором «сдерживания России», проинформировала министр обороны страны Кайса Оллонгрен палату представителей в соответствующем письме.