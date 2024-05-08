Вашингтон, 8 мая, 2024, 09:22 — ИА Регнум. Геополитические разногласия привели к разделению мировой экономики на три блока, два из которых ориентируются на Китай и США. Об этом первый замдиректора Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила в Стэнфордском университете.

Иван Шилов ИА REGNUM

Наряду со странами, которые объединились вокруг Китая и США, есть блок неприсоединившихся государств. Это в первую очередь Мексика и Вьетнам, отметила Гопинат в ходе выступления, которое транслировалось на YouTube.

По её словам, фрагментация мировой экономики нарастает. На фоне торговых споров сократилась доля Китая в американском импорте и доля США — в китайском. Из-за конфликта на Украине «рухнула» прямая торговля между Россией и западными странами.

Соперничество США и Китая могло бы сильнее отразиться на глобальной экономике, если бы не блок третьих стран, через которые частично идут торговля и инвестиции. Это отчасти компенсирует разрыв прямых связей между Пекином и Вашингтоном.

Одна из мер, которые могут помочь против фрагментации, это «соблюдение существующих правовых рамок», добавила Гопинат.

Как сообщало ИА Регнум, ранее исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин заявил, что валютный фонд напрямую финансирует терроризм, предоставляя поддержку Украине. Основные акционеры МВФ — злейшие враги для России, понимающие, что в случае выхода Москвы из организации она перестанет быть «глобальным институтом».