Москва, 8 мая, 2024, 09:01 — ИА Регнум. Министерство финансов России на следующей неделе обсудит с бизнесом и парламентом предложения по изменению налоговой системы, заявил исполняющий обязанности главы министерства Антон Силуанов.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«На следующей неделе будем обсуждать. И с бизнесом, и с парламентом — всё будет обсуждаться», — сказал он журналистам в кулуарах инаугурации президента России, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля Силуанов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве заявил, что в России назрела необходимость налоговой донастройки.

Налоговая система призвана не только обеспечить поступление ресурсов в бюджет государства, необходимых для решения общенациональных и региональных задач, но также должна сокращать неравенство в обществе, заявил 3 апреля и. о. председателя правительства Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта в Государственной думе.

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 29 февраля заявил о необходимости модернизировать налоговую систему, а затем зафиксировать её основные параметры до 2030 года. Глава государства также выступил с инициативой о более справедливом распределении налогового бремени как между физлицами, так и между компаниями.

В марте российский лидер в интервью журналисту Дмитрию Киселёву, отвечая на вопрос о возможном введении прогрессивной системы налогообложения, заявил, что власти намерены снизить налоговое бремя для некоторых категорий, в том числе для многодетных семей.