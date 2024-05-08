Киев, 8 мая, 2024, 07:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины из-за больших потерь не справляются с учётом погибших и пропавших без вести, месяцами не могут подтвердить гибель военнослужащих, сообщило издание The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Семьи, юристы и правозащитные организации заявляют, что украинские военные просто перегружены потерями и не в состоянии подсчитать тысячи погибших, что усугубляет страдания семей солдат», — говорится в материале.

Отмечается, что на подтверждение гибели украинских военнослужащих уходят месяцы, при этом даже объективные доказательства не всегда помогают ускорить этот процесс. В связи с этим украинцы нередко устраивают демонстрации, требуя предоставить информацию о погибших.

Как указал старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований по наземным военным операциям Бен Барри, растущее число пропавших без вести военнослужащих наносит удар по и без того подорванному моральному духу ВСУ, а также усиливает давление на военное руководство и главу киевского режима Владимира Зеленского.

Издание напомнило, что украинские власти не раскрывают числа погибших или пропавших без вести в ходе боевых действий. В феврале Зеленский заявил, что украинские войска за два года с начала специальной военной операции потеряли около 31 тысячи военнослужащих, однако это утверждение противоречило даже данным Соединённых Штатов Америки, говорившим о гораздо больших потерях.

Как передавало ИА Регнум, в апреле и. о. министра обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства сообщил, что Вооружённые силы Украины только с начала 2024 года потеряли свыше 71 тысячи военнослужащих. Всего с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 тысяч человек.