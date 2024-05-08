Страсбург, Франция, 8 мая, 2024, 07:17 — ИА Регнум. В библиотеках Германии и Франции обнаружили и начали изымать книги, обложки которых, как оказалось, пропитаны мышьяком. Об этом 7 мая сообщил французский радиовещатель Europe 1.

jarmoluk Книги

«За последние несколько недель тысячи книг были изъяты из немецких библиотек по подозрению в заражении мышьяком… Германия не единственная, кого это касается. В соседнем Эльзасе Национальная и университетская библиотека Страсбурга также проводит проверки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идёт о зелёном пигменте, который в середине XIX века использовался в качестве обложки для книг. В состав пигмента входит мышьяк, вдыхание паров которого вызывает симптомы, включающие рвоту, боли в животе и энцефалопатию. Длительное же воздействие может привести к потемнению кожи, болезням сердца, онемению и раку.

Как уточнил сотрудник Национальной и университетской библиотеки Страсбурга Жером Швейцер, на поиск таких книг могут уйти месяцы. Найденные же книги проходят оцифровку, после чего оказываются на хранении в герметичных контейнерах. Кроме того, поиск опасных экземпляров начали и в других европейских странах.

Как передавало ИА Регнум, ранее в начале мая издание The New York Times со ссылкой на данные полицейской службы Евросоюза сообщило, что из европейских библиотек за два года украли порядка 200 редких изданий книг русских писателей, в первую очередь Александра Пушкина. Европол назвал эту серию краж обширной и скоординированной. По подозрению в кражах книг арестовали девять человек, четырех из которых задержали в Грузии в конце апреля вместе с более чем 150 книгами.