Токио, 8 мая, 2024, 06:56 — ИА Регнум. Российские дипломаты и сотрудники торгового представительства РФ 8 мая в Японии в канун Дня Победы возложили цветы к могиле советского разведчика, Героя Советского Союза Рихарда Зорге. Чрезвычайный и полномочный посол России в Японии Николай Ноздрев напомнил на церемонии о большом вкладе Зорге в Победу.

Иван Шилов ИА REGNUM Рихард Зорге

«В самый сложный период Рихард Зорге снабжал советское руководство исключительно важной информацией. Он работал в крайне тяжёлых условиях, но когда началась война, Зорге вместе со своей группой принял решение продолжать работу и вложил в неё не только все свои силы, но и свою жизнь», — отметил глава российской дипмиссии.

Посол подчеркнул, как важно сохранить память, объединяющую народы бывшего СССР. По словам дипломата, необходимо искать новые важные страницы войны, на которой народы, как единая семья, вместе сражались против фашистских захватчиков, и передать эту память следующим поколениям, которые будут строить мирное будущее.

В завершении церемонии делегация почтила память Рихарда Зорге и всех жертв Великой Отечественной войны минутой молчания.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая в МИД России рассказали об участии в шествии «Бессмертного полка» за рубежом тысячи российских дипломатов, неравнодушных соотечественников и иностранцев. Акции в преддверии празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли в США, Индии, Германии, Испании, Италии, Швеции, Турции, Аргентине, Венесуэле и многих других странах. Российские граждане и соотечественники пронесли портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, почтили память героев, защитивших Родину и освободивших Европу от немецко-фашистских захватчиков.