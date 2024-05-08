Владивосток, 8 мая, 2024, 05:59 — ИА Регнум. Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Приморского края в начале следующей недели планируют ознакомиться с условиями содержания арестованного во Владивостоке по подозрению в краже американского военнослужащего Гордона Блэка. Об этом журналистам 8 мая рассказал председатель ОНК Приморья Владимир Найдин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

«Сейчас Блэк находится на карантине, знакомится с распорядком жизни в следственном изоляторе, да и на праздниках посещение арестованных закрыто. Поэтому мы планируем посетить СИЗО 13 мая, проверим условия содержания американца. Пока не знаю, насколько он знает русский язык. У нас некоторые члены ОНК знают английский», — добавил Найдин.

По его словам, комиссия старается проверять всех, кто содержится в СИЗО. В данном случае персона Блэка резонансная, редко в следственный изолятор попадают граждане США. Члены ОНК проверят, всем ли, что разрешено, обеспечен арестованный, в какой камере он содержится, есть ли у него доступ к адвокату и другое.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что армия США расследует обстоятельства поездки в Россию арестованного во Владивостоке американского военного Гордона Блэка. Она напомнила о запрете совершать американским военным несогласованные поездки в Россию. При этом, какие последствия грозят Блэку, Сингх не уточнила.

Американскому военнослужащему Гордону Блэку, арестованному по делу о краже денег у своей подруги во Владивостоке, грозит до пяти лет лишения свободы. По информации пресс-службы УМВД по Приморскому краю, в полицию поступило заявление о краже от 32-летней местной жительницы. Женщина находилась в отношениях с иностранным гражданином, с которым познакомилась на территории Республики Корея, где работала. Вернувшись во Владивосток, девушка продолжила общаться с молодым человеком онлайн. 10 апреля мужчина приехал к знакомой во Владивосток. Позднее у неё дома произошёл с ним конфликт.

После ухода мужчины девушка обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию. Правоохранители нашли подозреваемого в одной из городских гостиниц. Он приобрёл авиабилеты и намеревался вылететь на родину. Американца задержали. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2 июля. Подозреваемый содержится в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю, уточнили в приморском МВД.