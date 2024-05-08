Хабаровск, 8 мая, 2024, 04:54 — ИА Регнум. В Хабаровском крае водитель большегруза пострадал при ночном столкновении с грузовым поездом. Повреждены железнодорожные пути и локомотив. О ДТП сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

John Mulrine Поезд РЖД

ДТП произошло 8 мая около 01:00 при пересечении железнодорожного переезда в районе станции Новый Мир в Комсомольском районе.

Установлено, что водитель остановился в границах железнодорожного пути, предположительно, из-за неисправности транспорта.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось», — добавили в прокуратуре.

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Как сообщало ИА Регнум, один человек погиб и трое пострадали 1 мая при столкновении на железнодорожном переезде Богемка в Джанкойском районе Крыма товарного поезда с автомобилем ВАЗ-2106.

5 апреля на железнодорожном переезде Икабья — Сенаторский в Бурятии поезд столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего погиб мужчина.