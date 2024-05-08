Москва, 8 мая, 2024, 04:44 — ИА Регнум. Банки будут обязаны согласовывать кредиты и переводы своих клиентов с их родственниками (доверенными лицами), чтобы предотвратить мошенничество. Такой законопроект Госдума может принять уже в ближайшее время.

Pfsbank.ru В банке

По информации «Известий», доверенное лицо в течение 12 часов должно подтвердить или отклонить операцию.

Как пояснили инициаторы нововведения, такой механизм защиты будет востребован среди социально уязвимых групп населения и их близких.

Законопроект стоит в повестке для рассмотрения в первом чтении на май. В случае его принятия закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

«Так как на сегодня подавляющее большинство переводов происходит с помощью СБП, платежных карт и электронных кошельков, то законопроект охватывает не более 5% типов операций», — пояснил изданию осведомлённый источник.

Как сообщало ИА Регнум, Сбербанк оставил ограничения на количество и сумму переводов в сутки после вступления в силу изменений в закон «О банках и банковской деятельности».

С 1 мая 2024 года в Системе быстрых платежей установлен нулевой размер платы банков, взимаемой с физических лиц за переводы самому себе (Ме2Ме-перевод) в рамках лимита 30 млн рублей в месяц.

Количество безналичных платежей в России в розничном обороте по итогам 2023 года превысило 83,4%. Это на 5,3 п. п. выше, чем в 2022 году, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.