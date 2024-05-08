США объявили награду в $10 млн за информацию о россиянине Хорошеве
США пообещали выплатить 10 млн долларов за сведения о россиянине Хорошеве
Вашингтон, 8 мая, 2024, 04:22 — ИА Регнум. США объявили вознаграждение в размере 10 млн долларов за предоставление информации о россиянине Дмитрии Хорошеве, обвиняемом в создании и руководстве хакерской группировкой LockBit. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба министерства юстиции США.
«Дмитрию Юрьевичу Хорошеву, также известному как LockBitSupp, LockBit, 31 год, из Воронежа, Россия, предъявлено обвинение по 26 пунктам, вынесенному большим жюри округа Нью-Джерси. Госдепартамент объявил о награде в размере до 10 млн долларов за информацию, которая приведёт к его задержанию», — уточнили в ведомстве.
Утверждается, что Хорошев в сентябре 2019 года создал и до мая 2024 года руководил группировкой хакеров-вымогателей, атаковавшей более 2,5 тысячи человек в 120 странах, в том числе 1800 человек в США, получив не менее 500 млн долларов в качестве выкупа.
В общей сложности по всем обвинениям предусмотрено наказание, которое составит 185 лет тюремного заключения. По каждому из 26 пунктов обвинения также полагается максимальный штраф в размере 250 тысяч долларов.
Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года агентство Bloomberg сообщило о проведении ФБР операции совместно с британским агентством по борьбе с преступностью и спецслужбами других стран по ликвидации LockBit. Отмечалось, что на сайте группировки было размещено уведомление о взломе инфраструктуры и о переходе интернет-ресурса под контроль правоохранителей. Спецслужбам удалось изъять 11 тысяч доменных имён, которые использовались LockBit для распространения программ-вымогателей. При этом о каких-либо арестах в связи с операцией не сообщалось.
В ноябре 2023 года стало известно, что жертвой LockBit в США стало подразделение крупнейшего банка Китая и мира Industrial and Commercial Bank of China. Хакеры зашифровали системы банка и потребовали выкуп за их разблокировку, из-за чего нарушились операции с гособлигациями США. По мнению экспертов, за атакой на ICBC стояла группировка Lockbit.