Вашингтон, 8 мая, 2024, 04:22 — ИА Регнум. США объявили вознаграждение в размере 10 млн долларов за предоставление информации о россиянине Дмитрии Хорошеве, обвиняемом в создании и руководстве хакерской группировкой LockBit. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба министерства юстиции США.

Кадр из видео Дмитрий Хорошев

«Дмитрию Юрьевичу Хорошеву, также известному как LockBitSupp, LockBit, 31 год, из Воронежа, Россия, предъявлено обвинение по 26 пунктам, вынесенному большим жюри округа Нью-Джерси. Госдепартамент объявил о награде в размере до 10 млн долларов за информацию, которая приведёт к его задержанию», — уточнили в ведомстве.

Утверждается, что Хорошев в сентябре 2019 года создал и до мая 2024 года руководил группировкой хакеров-вымогателей, атаковавшей более 2,5 тысячи человек в 120 странах, в том числе 1800 человек в США, получив не менее 500 млн долларов в качестве выкупа.

В общей сложности по всем обвинениям предусмотрено наказание, которое составит 185 лет тюремного заключения. По каждому из 26 пунктов обвинения также полагается максимальный штраф в размере 250 тысяч долларов.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года агентство Bloomberg сообщило о проведении ФБР операции совместно с британским агентством по борьбе с преступностью и спецслужбами других стран по ликвидации LockBit. Отмечалось, что на сайте группировки было размещено уведомление о взломе инфраструктуры и о переходе интернет-ресурса под контроль правоохранителей. Спецслужбам удалось изъять 11 тысяч доменных имён, которые использовались LockBit для распространения программ-вымогателей. При этом о каких-либо арестах в связи с операцией не сообщалось.

В ноябре 2023 года стало известно, что жертвой LockBit в США стало подразделение крупнейшего банка Китая и мира Industrial and Commercial Bank of China. Хакеры зашифровали системы банка и потребовали выкуп за их разблокировку, из-за чего нарушились операции с гособлигациями США. По мнению экспертов, за атакой на ICBC стояла группировка Lockbit.