Вашингтон, 8 мая, 2024, 02:21 — ИА Регнум. США не планируют менять готовность своих ядерных сил в ответ на готовящиеся учения в России. Об этом 7 мая заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

flectone.ru Сабрина Сингх

«Мы не видели никакого повода менять нашу собственную готовность», — пояснила она.

Сингх добавила, что США не видели доказательств тому, что Россия намерена использовать ядерное оружие.

Как сообщало ИА Регнум, учения России с нестратегическим ядерным оружием стали вынужденной мерой в ответ на агрессивную политику Запада, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. США и их союзники постоянно расширяют поставки Украине всё более смертоносного оружия, предназначенного для ударов по России и убийства русских людей. При этом Россия никому не угрожает, но «слетевшие с катушек стратеги» в Вашингтоне и их европейские сателлиты должны понимать, что в повышении ставок Россия будет использовать все средства для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. У Запада не получится никакой игры в одностороннюю эскалацию, подчеркнул дипломат.

Генеральный штаб ВС России по поручению президента Владимира Путина 6 мая объявил о начале подготовки к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота. В ходе манёвров военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Учения являются в том числе ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц, уточнили в Минобороны РФ.