Молодой тренер школы «Динамо» умер во время игры в футбол
Тренер школы «Динамо» Кашин умер на поле во время игры в футбол
Москва, 8 мая, 2024, 01:22 — ИА Регнум. Детский тренер по футболу школы московского «Динамо» Егор Кашин скоропостижно скончался 6 мая во время игры в футбол на поле. О трагедии написала пресс-служба Академии.
По какой причине наступила смерть спортсмена, не уточняется.
Егору Кашину было 23 года.
«Академия «Динамо» выражает искренние соболезнования родным и близким Егора. Потеряли прекрасного наставника юных ребят и друга, который был предан своему любимому делу. Это большая утрата для всей динамовской семьи», — соболезнуют коллеги.
Он был воспитанником футбольного клуба «Муром» во Владимирской области. Кашин в качестве защитника провёл 33 матча в дивизионе Б Второй лиги и одну встречу в Кубке России.
В соцсетях в комментариях написали, что Кашин во время игры получил травму, «ему сломали височную кость, которая проткнула артерию, и началось кровоизлияние в мозг».