Москва, 8 мая, 2024, 01:22 — ИА Регнум. Детский тренер по футболу школы московского «Динамо» Егор Кашин скоропостижно скончался 6 мая во время игры в футбол на поле. О трагедии написала пресс-служба Академии.

Академия «Динамо» имени Яшина Егор Кашин

По какой причине наступила смерть спортсмена, не уточняется.

Егору Кашину было 23 года.

«Академия «Динамо» выражает искренние соболезнования родным и близким Егора. Потеряли прекрасного наставника юных ребят и друга, который был предан своему любимому делу. Это большая утрата для всей динамовской семьи», — соболезнуют коллеги.

Он был воспитанником футбольного клуба «Муром» во Владимирской области. Кашин в качестве защитника провёл 33 матча в дивизионе Б Второй лиги и одну встречу в Кубке России.

В соцсетях в комментариях написали, что Кашин во время игры получил травму, «ему сломали височную кость, которая проткнула артерию, и началось кровоизлияние в мозг».