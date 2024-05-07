Луганск, 8 мая, 2024, 00:36 — ИА Регнум. Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов подтвердил, что удар ВСУ в ночь на 8 мая пришёлся по нефтебазе в Луганске. Нацисты атаковали город ракетами ATACMS, заявил общественник.

Иван Шилов ИА Регнум

«Прилёт ракет произошёл по расположенной в городе нефтебазе. Начался сильный пожар», — написал в Telegram-канале Рогов.

Ракеты ATACMS с радиусом действия 300 км, по всей вероятности, из новой поставки США, добавил Владимир Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, в Луганске в ночь на 8 мая прогремело несколько взрывов. Об этом написал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в Telegram-канале.

По информации Пасечника, ВСУ обстреляли нефтебазу в черте города.

Украинские подразделения попытались контратаковать позиции ВС России в районе посёлка Очеретино в ДНР, но были отброшены. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 7 мая на брифинге.