Москва, 8 мая, 2024, 00:26 — ИА Регнум. Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя запрет в Германии атрибутики Победы, назвал это «кощунством и наглостью».

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

В Берлине запретили на празднике Победы соответствующую атрибутику, а также исполнение песен и маршей военных лет.

По мнению депутата, прокси-война Запада с Россией на Украине цинично используется германскими властями.

«Кощунство и наглость — прямые отголоски обыкновенного фашизма. Прокси-война на разных уровнях используется для принижения роли советского солдата в победе над германским нацизмом», — написал Слуцкий в Telegram-канале.

По словам депутата, немцы видят угрозу даже в «георгиевской ленточке» и уже не первый раз пытаются «заретушировать память о жертвах геноцида советского народа со стороны гитлеровской Германии».

Леонид Слуцкий также заявил, что война с памятниками и символами Победы — не только признак «моральной деградации и слабости, но и путь к реабилитации нацизма», а Западной Европе не стоит забывать уроки самой кровопролитной войны в истории человечества.

Как сообщало ИА Регнум, посольство России в Германии назвало неприемлемым решение властей Берлина запретить 8–9 мая флаги и атрибутику, связанную с Днём Победы. Российские дипломаты потребовали полной отмены соответствующих запретов, назвав их дискриминационными и противоречащими духу послевоенного исторического примирения народов России и Германии.

19 апреля в российском диппредставительстве отмечали, что обращение Германии к посольству России в Берлине с просьбой воздержаться от участия в памятных мероприятиях по случаю годовщины освобождения немецких концлагерей вызывает разочарование.

Похожие ограничения полиция Берлина уже вводила в 2023 году. Так, 5 мая в правоохранительных органах Берлина предупредили о запрете на использование российской и украинской государственной символики у ряда советских мемориалов 8 и 9 мая. Также городские власти запретили произносить лозунги, которые могут быть использованы «в контексте одобрения» специальной военной операции России на Украине.