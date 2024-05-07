Москва, 8 мая, 2024, 00:21 — ИА Регнум. С 2025 года в два раза повысятся ежемесячные выплаты членам Российской академии наук. Соответствующее поручение правительству РФ утвердил по итогам участия в мероприятии, посвящённом 300-летию РАН 8 февраля 2024 года, президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«При формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период предусмотреть начиная с 2025 года дополнительные бюджетные ассигнования на осуществление ежемесячных денежных выплат членам Российской академии наук: академикам — в размере 200 тыс. рублей, членам-корреспондентам — в размере 100 тыс. рублей», — уточнили на сайте Кремля.

До 1 ноября глава государства ожидает доклада от председателя правительства, назначенного ответственным за выполнение поручения.

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля Владимир Путин на вручении наград учёным по случаю 300-летия РАН заявил, что расходы на финансирование РАН в 2024 году выросли почти на треть по сравнению с прошлым годом, до ₽6 млрд. При этом выплаты академикам и членам-корреспондентам возросли в полтора раза, но этого недостаточно, выплаты нужно удвоить, предложил глава государства.

Также Путин отметил, что расходы России на научные исследования гражданского назначения в течение ближайших трёх лет превысят ₽1,5 трлн.