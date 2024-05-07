Москва, 8 мая, 2024, 00:02 — ИА Регнум. Компания «Граталь» вправе купить долю в уставном капитале «Газпромнефть — Битумные материалы», принадлежащей люксембургской структуре «Газпром нефть Интернэшнл». Соответствующее распоряжение 7 мая подписал президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Разрешить совершение сделки по приобретению ООО «Граталь» 2,458% долей в уставном капитале ООО «Газпромнефть — Битумные материалы», принадлежащего «Газпром нефть Интернэшнл» (Gazprom Neft International S. A.)», — говорится в документе.

Решение принято в соответствии с указом Путина о применении специальных экономических мер из-за недружественных действий некоторых иностранных государств.

«Газпром нефть» владеет 97,532% в битумном операторе.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Граталь» зарегистрировали в Санкт-Петербурге в феврале 2023 года. Основной вид деятельности компании — капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний.

«Газпромнефть — Битумные материалы» — оператор битумного бизнеса «Газпром нефти», один из крупнейших производителей битумных продуктов и ПБВ в России. В структуре предприятия — производственные мощности в Москве, Омске, Рязани, Смоленской и Ростовской областях, ассортимент которых позволяет предоставлять клиентам широкий выбор высокотехнологичной битумной и битумопроизводной продукции.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Владимир Путин разрешил сделку по приобретению 100% акций золотодобывающей компании «Хайлэнд Голд», принадлежащей «Хайлэнд Голд Майнинг Лимитед». Компания с активами в России и Центральной Азии является одним из десяти крупнейших золотодобытчиков России с основными проектами в Хабаровском крае, Забайкалье, на Чукотке и Камчатке. Компанию учредили в 2002 году на базе предприятия «Многовершинное». Спустя год инвестором компании стал крупнейший мировой золотодобытчик Barrick Gold Corp., позже продавший свою долю. В 2007 году более 40% акций выкупила инвесткомпания Millhouse. В 2021 году «Хайлэнд Голд», уже находясь под руководством предпринимателя Владислава Свиблова, приобрела активы «Золота Камчатки» и Trans-Siberian Gold. В 2022 году компания заявила о покупке российских активов канадской Kinross Gold, вскоре сделка состоялась. В июне 2022 года «Хайлэнд Голд» объявила о продаже месторождения Чульбаткан из бывших активов Kinross. С ноября 2023 года Свиблов и «Хайлэнд Голд» находятся под санкциями Великобритании.