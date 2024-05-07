Луганск, 7 мая, 2024, 23:40 — ИА Регнум. В Луганске в ночь на 8 мая прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации Пасечника, ВСУ обстреляли нефтебазу в черте города.

«На месте работают спасатели и пожарные. Сейчас основная задача — потушить огонь, чтобы защитить мирных жителей и их дома от огня», — написал глава ЛНР.

Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, российские средства ПВО сбили за сутки более 30 беспилотников ВСУ, семь авиабомб Hammer и семь снарядов к РСЗО Vampire, сообщил 7 мая официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Расчёты гаубиц Д-20 из состава группировки прикрытия государственной границы уничтожили наблюдательные пункты и блиндажи противника в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины.