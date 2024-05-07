Вашингтон, 7 мая, 2024, 23:32 — ИА Регнум. В армии США уточняют обстоятельства поездки в Россию арестованного во Владивостоке американского военного Гордона Блэка. Об этом 7 мая на брифинге для журналистов заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Armin Weigel/Global Look Press

«Армия начала административное расследование о факте относительно его поездки», — отметила представитель минобороны США.

Сингх напомнила, что американским военным запрещено совершать несогласованные поездки в Россию. При этом, какие последствия грозят Блэку, она не уточнила.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая во Владивостоке по подозрению в воровстве и нападении на человека задержали военнослужащего — штаб-сержанта Гордона Блэка. Гражданин США должен был уехать из Южной Кореи по окончании командировки и вернуться домой в Форт-Кавасос в Техасе. Мужчина вместо этого решил приехать к знакомой в дальневосточную столицу. Позднее у неё дома произошёл с ним конфликт. После его ухода девушка обнаружила пропажу денег и обратилась за помощью в полицию. Сотрудники полиции нашли подозреваемого в одной из городских гостиниц. Он приобрёл авиабилеты и намеревался вылететь на родину. Мужчину задержали. Первомайский районный суд во Владивостоке арестовал Гордона Блэка до 2 июля по статье «Кража».

Россия оповестила Госдепартамент США о задержании во Владивостоке американского военнослужащего, ему предоставляется консульская поддержка. Об этом заявила представитель Пентагона Синтия Смит. Других подробностей она не привела.