Минск, 7 мая, 2024, 23:12 — ИА Регнум. Белоруссия незамедлительно ответит на военную агрессию против страны. Об этом предупредил 7 мая президент республики Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Победы.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«Будет тихо — хорошо, будет и у нас спокойно. Если кто-то применит оружие против нас, мы ответим. Притом мгновенно. Мы не будем рисовать никаких линий», — цитирует Лукашенко агентство Белта.

Белорусский лидер добавил, что для жителей республики, правда и память о войне «сильнее времени и границ не имеют».

Лукашенко напомнил, что недалеко от белорусской границы сконцентрированы 90 тыс. иностранных военных в рамках учений НАТО. Поэтому он принял решение выставить подразделения на всех вероятных направлениях удара. В оборонных мероприятиях также задействованы силы пограничников и силовиков.

«Мы должны быть готовы ко всему. Я не верю, что они обезумели и преступят черту, которую даже нарисовали сами», — призвал Александр Лукашенко, подчеркнув, что Белоруссия не намерена поддаваться ни на какие провокации и не собирается ни с кем воевать.

Как сообщало ИА Регнум, мир никогда не подходил так близко к порогу ядерной войны, заявил Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Победы. Он добавил, что заявления западных политиков ведут к эскалации напряжённости не только в Европе, но и во всём мире.

Обстановка у западных и южных границ Белоруссии накаляется, заявил 7 мая президент республики. По мнению Лукашенко, от отдельных «деятелей исходят разговоры о войне и ядерных ударах».

26 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в мире серьёзно вырос уровень ядерной опасности из-за деструктивной политики Запада.