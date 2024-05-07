Брюссель, 7 мая, 2024, 23:09 — ИА Регнум. Изъятие заблокированных в Европе российских активов сравнимо с «открытием ящика Пандоры», заявила в интервью бельгийской газете L’Echo новый гендиректор бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбэн.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Конфисковать суверенные российские активы — это открыть ящик Пандоры <…> Учитывая размеры площадки и её системное значение, любое решение, подрывающее нашу компанию, будет иметь последствия для глобальных финансовых рынков», — пояснила она.

В случае изъятия российских средств клиенты почувствуют, что закон не соблюдается, и будут обеспокоены за судьбу своих активов. Это приведёт к падению доверия международных инвесторов к Европе, добавила Урбэн.

По её словам, акционеры солидарны с мнением депозитария о том, что замороженные российские средства должны остаться неприкосновенными. Euroclear занимает «законопослушную позицию» и планирует выполнять российские законы и судебные решения, заключила она.

Как сообщало ИА Регнум, 1 мая стало известно, что международный депозитарий Euroclear за три месяца с начала 2024 года заработал на замороженных из-за санкций Евросоюза российских активах €1,566 млрд. Согласно отчёта компании, это большая часть общего дохода Euroclear от процентов за первый квартал, который составил €1,949 млрд. На конец первого квартала 2024 года баланс Euroclear Bank составил 199 млрд евро, из которых 159 млрд евро приходятся на попавшие под санкции российские активы.

Заместитель министра финансов России Иван Чебесков 26 апреля не исключил, что в будущем РФ и Запад обменяются замороженными активами. Он предположил, что обмен может пройти по схеме «актив на актив». По его словам, Россия в этом вопросе настроена значительно более конструктивно, чем Запад.

После начала спецоперации на Украине страны ЕС и «Группы семи» заморозили около половины валютных резервов России на сумму около 300 млрд евро. Примерно две трети этих средств находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской расчётно-клиринговой системы Euroclear.