Москва, 7 мая, 2024, 22:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году обеспечить рост капитализации фондового рынка не менее 66% ВВП страны. Об этом говорится в указе главы государства «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», опубликованном 7 мая на сайте Кремля.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

Согласно положениям документа, поставлена задача увеличить капитализацию российского фондового рынка к 2030 году не менее чем до 66% ВВП, к 2036 году — до 75% ВВП.

Также президент поручил обеспечить рост доли долгосрочных сбережений граждан в общем объёме их сбережений до 40% к 2030 году и до 45% к 2036 году.

Как сообщало ИА Регнум, кроме того, в указе о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года Владимир Путин поручил снизить долю импорта в структуре ВВП до 17% к 2030 году. Глава государства поставил задачу увеличить к этому же сроку объём инвестиций в основной капитал не менее чем на 60% по сравнению с уровнем 2020 года за счёт постоянного улучшения инвестиционного климата. Вместе с тем указ предполагает обеспечение устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции.

В феврале Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил сформировать шестилетний финансовый план по развитию России. Масштаб стоящих перед страной исторических вызовов требует предельно чёткой и слаженной работы властей, гражданского общества и бизнеса, подчеркнул глава государства. По словам Путина, уже сейчас необходимо готовить проект госбюджета на три года и сверстать все основные расходы инвестиций на период до 2030 года.