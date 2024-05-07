Москва, 7 мая, 2024, 22:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил завершить до конца 2030 года капитальный ремонт зданий детских садов и школ. Это следует из подписанного указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», который опубликован на сайте Кремля.

РИА Новости

В период до конца 2030 года должны быть отремонтированы здания детсадов и школ, которые признаны нуждающимися в ремонте на 1 января 2025 года.

Также в указе, подписанном президентом 7 мая, говорится, о необходимости повышения суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин поручил обеспечить граждан жильём общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 квадратных метров к 2036 году. Это поручение следует из подписанного указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

К 2030 году уровень бедности в России должен сократиться до менее чем 7%, а к 2036 году — до менее чем 5%, сказано в подписанном президентом указе «О национальных целях развития России».