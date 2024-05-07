Анкара, 7 мая, 2024, 21:55 — ИА Регнум. В Германии задержали уроженца Литвы Андрея Куслевича, убившего в турецком Бодруме россиянку Ирину Двизову и её 15-летнюю дочь, сообщило 7 мая турецкое издание Kent TV.

Robert Michael/Global Look Press

Полицейским удалось задержать Куслевича при прохождении им пограничного контроля в салоне автобусе, следовавшего из Праги в Мюнхен.

Решение по мере пресечения будет принято после заседания суда, которое пройдет в Нюрнберге, уточняется в материале.

Как рассказали RT в окружении Ирины Двизовой, у семьи нет официальных подтверждений того, что Куслевича поймали. Ни немецкие, ни турецкие силовики с ними не связывались. Родные, по словам источника, надеются, что новость о задержании не ошибка.

Как передавало ИА Регнум, 28 ноября 2023 года завёрнутые в простыни тела россиянки и её дочери обнаружили у обочины дороги в Бодруме. Об их исчезновении сообщили родственники. Турецкая полиция объявила в розыск иностранца, подозреваемого в убийстве.

Родственники и друзья в течение недели искали женщин, обнаружив в их доме кровавый след от обуви 46-го размера и пули. Они рассказали, что главным подозреваемым является муж убитой женщины, которого Двизова в России пыталась лишить родительских прав на младшего сына.

Также подруга убитой рассказала, что в отношении бывшего супруга Двизовой был установлен запрет на приближение к ней и к её 15-летней дочери. Женщина добавила, что бывший муж Двизовой вёл себя жестоко.

Турецкая газета Sabah уточняла, что подозреваемый в убийстве россиянок был военнослужащим-наёмником в Литве. Он выпустил в женщин пять пуль и после этого вместе с сыном уехал во Францию.