Москва, 7 мая, 2024, 21:21 — ИА Регнум. В Москве 104-летнему ветерану Великой Отечественной войны (ВОВ) Александре Самойленко, переехавшей из Украины, вручили российский паспорт, сообщил 7 мая пресс-центр МВД РФ в своём Telegram-канале.

МВД России

«Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве вручили российский паспорт Александре Иосифовне Самойленко. Ветеран Великой Отечественной войны, которой недавно исполнилось 104 года, переехала в Москву с территории Украины», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в полицию с просьбой оказать содействие ветерану обратились дочери Самойленко, которые уже несколько десятилетий живут в России и являются гражданами РФ. Их мать тоже решила переехать в Москву и получить гражданство России.

Александра Самойленко родилась в Белорусской ССР. В годы Великой Отечественной она участвовала в освобождении Краснодара, Новороссийска, Таманского полуострова, Ростова-на-Дону, Мелитополя, а День Победы встретила в Праге. После войны она обосновалась во Львове, где и жила до недавнего времени.

Как передавало ИА Регнум, в апреле гражданин Латвии, 83-летний ветеран труда Александр Дмитриев, уехавший в Россию из-за возникших в республике серьёзных проблем, получил вид на жительство. Как рассказал вице-президент Единого Координационного Центра поддержки Соотечественников за рубежом Иван Мельников, ему помогли журналисты и МВД.

Проработавший много лет на промышленных и оборонных предприятиях СССР Дмитриев столкнулся в Латвии с проблемами трудоустройства из-за того, что не знал латышского языка. Кроме того, в республике ему отказывали даже в медицинской помощи.

При этом у Дмитриева есть серьёзные проблемы со здоровьем: он не слышит без слухового аппарата и почти потерял зрение. Одним глазом он видит на 15%, а на другой — ослеп.