Берлин, 7 мая, 2024, 21:02 — ИА Регнум. Решение властей Берлина запретить 8–9 мая российскую атрибутику и символы Победы абсолютно неприемлемо, говорится в комментарии посольства России в Германии, размещённом на сайте дипмиссии.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Считаем неприемлемым решение властей Берлина, согласно которому 8–9 мая 2024 года на основных советских воинских мемориалах запрещается демонстрация флагов, символов и другой атрибутики, неразрывно связанной с Днём Победы и освобождением Германии и Европы от нацизма», — сказано в заявлении.

Российские дипломаты потребовали полной отмены соответствующих запретов, назвав их дискриминационными и противоречащими духу послевоенного исторического примирения народов России и Германии.

Как передавало ИА Регнум, похожие ограничения полиция Берлина уже вводила в 2023 году. Так, 5 мая в правоохранительных органах Берлина предупредили о запрете на использование российской и украинской государственной символики у ряда советских мемориалов 8 и 9 мая. Также городские власти запретили произносить лозунги, которые могут быть использованы «в контексте одобрения» специальной военной операции России на Украине.

Позднее адвокат Патрик Хайнеманн на своей странице в социальной сети Twitter сообщил, что административный суд Берлина сняли запрет на украинскую символику, оставив при этом запрет на демонстрацию российской и советской.