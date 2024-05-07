Москва, 7 мая, 2024, 20:41 — ИА Регнум. Объём производства продукции агропромышленного комплекса (АПК) к 2030 году должен вырасти не менее чем на 25% по сравнению с 2021 годом, сказано в подписанном президентом Владимиром Путиным указе «О национальных целях развития России».

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Документ был опубликован 7 мая.

«Увеличение к 2030 году объёма производства продукции агропромышленного комплекса не менее чем на 25% по сравнению с уровнем 2021 года», — сказано в тексте указа.

Кроме того, экспорт агропромышленной продукции России к тому же сроку должен вырасти в полтора раза в сравнении с показателем 2021 года, отмечается также в документе.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2024 года в своих поручениях по реализации посланий Федеральному собранию Путин поставил правительству задачи увеличить к 2030 году объём производства продукции АПК не менее чем на четверть, а экспорта — в полтора раза по сравнению с 2021 годом.

В октябре 2023 года президент отмечал, что доля отечественных товаров для улучшения и развития агропромышленного комплекса недостаточна и нужно наращивать их производство. Глава государства подчеркнул, что необходимо открывать больше предприятий, производящих ферменты, кормовые добавки и средства защиты растений.

В марте 2024 года Путин заявил, что Россия поставила исторический рекорд по экспорту продукции АПК. Власти намерены продолжить развитие АПК, правительство, в том числе, утвердило пошаговый план по реализации стратегии развития производства органической продукции до 2030 года, отмечал президент.