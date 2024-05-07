Буэнос-Айрес, 7 мая, 2024, 20:32 — ИА Регнум. Аргентинский суд начал рассмотрение дела о возможной экстрадиции россиянина Игоря Чуркина на Украину, сообщил 7 мая журналистам адвокат россиянина Кристиан Рубилар.

ГБР Украины Игорь Чуркин

«Суд по экстрадиции уже начался. Сегодня мы представляем исключения — статус беженца, подача заявления на гражданство — и предоставляем доказательства», — сказал он.

При этом адвокат затруднился назвать срок, который может занять рассмотрение дела об экстрадиции.

Как передавало ИА Регнум, о задержании Игоря Чуркина в Буэнос-Айресе по запросу Интерпола Украины стало известно в конце января 2024 года. Государственного бюро расследований Украины утверждает, что он якобы «обманом пытался сохранить бизнес на Украине».

В ходе предварительного заседания суд вынес решение об освобождении российского гражданина под подписку о невыезде из Аргентины. Позднее заведующая консульским отделом посольства РФ в Аргентине Наталия Пустовалова заявила, что защита задержанного россиянина попросила предоставить обвиняемому политическое убежище.

В феврале Чуркин начал процесс получения убежища. Соответствующие документы по запросу о предоставлении защиты приняла к рассмотрению Национальная комиссия по беженству Аргентины. Если по этому запросу будет принято положительное решение, то экстрадиция россиянина на Украину не состоится.