Москва, 7 мая, 2024, 20:17 — ИА Регнум. Не менее 80% организаций в ключевых отраслях российской экономики должны перейти к 2030 году на российское программное обеспечение (ПО), сказано в указе президента Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации», опубликованном 7 мая на сайте Кремля.

Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Также глава государства поручил увеличить к 2030 году до 95% долю использования отечественного ПО в государственных организациях.

«Увеличение к 2030 году до 95% доли использования российского программного обеспечения в государственных органах, государственных корпорациях, государственных компаниях и хозяйственных обществах, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации в совокупности превышает 50%, а также в их аффилированных юридических лицах», — отмечается в документе.

Указом обозначен переход к 2030 году не менее 80% российских компаний из ключевых отраслей экономики на использование базового и прикладного российского ПО в системах, которые обеспечивают основные производственные и управленческие процессы.

Кроме того, Путин поручил увеличить выручку малых технологических компаний к 2030 году не менее чем в семь раз по сравнению с уровнем 2023 года. Указом устанавливается увеличение в полтора раза к 2030 году, в сравнении с уровнем 2023 года, доли отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на собственных линиях разработки, в общем объеме их потребления в стране.

Доля оригинальных российских высокотехнологичных товаров и услуг, согласно указу, должна к 2030 году вырасти вдвое по сравнению с 2023-м.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля президент России на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) призвал работать над уникальными сервисами и технологиями.

В России будут запущены новые национальные проекты в сфере технологического развития и суверенитета, заявил Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля. Он отметил, новые нацпроекты станут «мотором» для всей экономики России. Глава государства подчеркнул необходимость создавать глобально конкурентные продукты, опираясь на уникальные отечественные разработки, в том числе в области космических, атомных и новых энергетических технологий. Путин заявил, что доля отечественных товаров на внутреннем рынке должна увеличиться в 1,5 раза.