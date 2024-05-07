Москва, 7 мая, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Туристическая отрасль в России должна достичь не менее 5% в ВВП к 2030 году. Об этом говорится в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», опубликованном на сайте Кремля.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика»: <…> увеличение к 2030 году доли туристской отрасли в валовом внутреннем продукте до 5%», — сказано в документе.

Как передавало ИА Регнум, в марте глава государства на совещании по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал» заявлял, что с 2025 года необходимо приступить к реализации обновлённого национального проекта по развитию туристической отрасли России.

Глава государства назвал приоритетным направлением создание круглогодичных курортов в российских регионах. Президент обратился к главам субъектов федерации с просьбой использовать в этой работе все доступные инструменты финансирования. Развивать курорты необходимо в целом одновременно с развитием региональных логистики и инфраструктуры, в том числе коммунальной и инженерной.

Также Путин в ходе совещания заявил, что к 2030 году во всех национальных парках России создадут туристическую инфраструктуру. Объём средств на реализацию нацпроекта по туризму в период с 2025 по 2030 год, по словам президента, составит не менее 403 млрд рублей. В сфере туризма необходимо формировать шестилетний перспективный финансовый план, который станет важным ориентиром для бизнеса, поручил Путин.