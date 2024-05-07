Москва, 7 мая, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Россия начала специальную военную операцию, чтобы обезопасить себя и будущие поколения, а также собы защитить архитектуру безопасности на континенте от угроз НАТО и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии телеканалу Sky News.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«Мы начали специальную военную операцию два года назад, чтобы достичь своих собственных целей, чтобы обезопасить себя и будущие поколения. Чтобы защитить архитектуру безопасности на этом континенте перед лицом существующих угроз, исходящих от Украины, исходящих от НАТО и так далее», — указал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что страну вынудили перейти к силовым методам обеспечения своей безопасности. Целью СВО он называл защиту людей, которые на тот момент на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. глава государства выразил уверенность в том, что российская армия выполнит поставленные задачи на фронте.

Кроме того, в том же разговоре с корреспондентом американского телеканала, Песков отметил, что Москва не хочет, чтобы какие-либо страны пытались влиять на избирательные процессы в РФ.

«Мы выбираем свой парламент. Мы выбираем своего президента. Мы голосуем за президента или не хотим голосовать за президента, и мы настаиваем, что имеем право делать это так, как мы того хотим. И мы не хотим, чтобы какая-либо страна вмешивалась в наш выбор и в наши предпочтения», — подчеркнул Песков.

Телеканал опубликовал несколько фрагментов беседы с пре-ссекретарём в Кремлёвском дворце, где 7 мая состоялась церемония вступления Владимира Путина в должность президента.