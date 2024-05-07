Москва, 7 мая, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил снизить долю импорта в структуре ВВП до 17% к 2030 году. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля указе о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

«Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» <…> снижение доли импорта товаров и услуг в структуре валового внутреннего продукта до 17 процентов к 2030 году», — сказано в тексте документа.

Кроме того, глава государства поручил увеличить к 2030 году объём инвестиций в основной капитал не менее чем на 60% по сравнению с уровнем 2020 года за счёт постоянного улучшения инвестиционного климата.

Вместе с тем указ предполагает обеспечение устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции.

Как передавало ИА Регнум, несмотря на беспрецедентные вызовы, позитивные тенденции в экономике страны укрепляются, а статистика первых месяцев 2024 года свидетельствует о хороших темпах роста ВВП, отмечал Путин. Он также сообщил, что ВВП в январе–феврале вырос в годовом выражении на 6%, по итогам года рост может составить более 3%.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что Россия полностью преодолела экономический спад 2022 года. В январе 2024 года президент отметил, что по итогам 2023 года российская экономика обогнала Германию и заняла пятое место в мире и первое в Европе вопреки тому, что Запад пытается «душить и давить» Россию со всех сторон.

Россия останется в списке лидеров по темпам экономического роста в ближайшие годы, а если тенденция роста инвестиций сохранится, то темпы роста экономики могут и увеличиться, отмечал в беседе с ИА Регнум первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Борис Копейкин.