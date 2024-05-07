Москва, 7 мая, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин в своём указе «О национальных целях развития России до 2030 года» поставил задачу поднять темпы роста ВВП России выше среднемировых, а также вывести экономику РФ на четвёртое место в мире.

Иван Шилов ИА Регнум

Указ был подписан 7 мая.

«Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика»: обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового и выход не позднее 2030 года на четвёртое место в мире по объему валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности», — сказано в тексте указа.

Глава государства отметил, что рост ВВП должен быть обеспечен в том числе за счёт роста производительности труда, при сохранении макроэкономической стабильности и низкого уровня безработицы.

Как передавало ИА Регнум, ранее Владимир Путин отмечал, что Россия полностью преодолела экономический спад 2022 года. В январе 2024 года президент заявил, что по итогам 2023 года российская экономика обогнала Германию и заняла пятое место в мире и первое в Европе вопреки тому, что Запад пытается «душить и давить» Россию со всех сторон.

В апреле глава государства отметил, что, несмотря на беспрецедентные вызовы, позитивные тенденции в экономике страны укрепляются, а статистика первых месяцев 2024 года свидетельствует о хороших темпах роста ВВП. Валовый внутренний продукт в январе–феврале вырос в годовом выражении на 6%, по итогам года рост может составить более 3%, сказал Путин. Введённые Западом антироссийские санкции принесли обратный результат, отметил он 6 мая на встрече с уходящим в отставку правительством России.