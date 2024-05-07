Москва, 7 мая, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин 7 мая подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Павел Бедняков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

В числе национальных целей развития указаны сохранение населения страны, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.

Кроме того, в списке целей развития — создание комфортной и безопасной среды для жизни, экологическое благополучие, формирование устойчивой и динамичной экономики, достижение технологического лидерства России, а также проведение цифровой трансформации государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию Путин заявил, что в России до конца 2024 года будут запущены новые национальные проекты, в том числе в сфере технологического развития и суверенитета, которые станут мотором для всей экономики России.

В тот же период должны быть запущены и нацпроекты «Семья», «Молодёжь России» и «Продолжительная и активная жизнь». Для каждого гражданина страны нужно обеспечить равные социальные, культурные и экономические возможности, подчеркнул глава государства.