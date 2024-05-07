Москва, 7 мая, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Российские кинотеатры покажут Русскую музыкальную премию телеканала RU. TV, которая пройдёт 22 мая. Трансляции пройдут в кинотеатрах сети «Синема парк» и «Формула кино» в Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Краснодаре, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Перми, Саратове, Сочи, Ульяновске.

RU. TV В кинотеатрах России покажут музыкальную премию телеканала RU. TV

Премия пройдет в формате мюзикла: сюжет объединит события на звездной ковровой дорожке и сцене в единую историю любви. Дресс-кодом церемонии будет белый. Кроме того, премия станет семейной. Звезды придут на церемонию вместе со своими детьми.

RU. TV В кинотеатрах России покажут музыкальную премию телеканала RU. TV

Годом ранее прямой эфир премии в кинотеатрах получил позитивные отзывы от зрителей по всей стране. Телеканал RU. TV решил вновь дать возможность всем поклонникам русской музыки увидеть шоу на большом экране.