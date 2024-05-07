Москва, 7 мая, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Американская неправительственная организация (НПО) Freedom House, inc. признана нежелательной в России. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Мария Девахина/РИА Новости

«Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации Freedom House, Inc. (США). Среди основных направлений деятельности Freedom House — содействие установлению так называемой «главенствующей» роли США в мире», — говорится на сайте ведомства.

Там отметили, что с начала спецоперации указанная организация активно продвигает политику недружественных государств касаемо конфликта на Украине, в том числе по дискредитации ВС РФ.

Более того, Freedom House призывает к оказанию всесторонней помощи Киеву «для победы над Россией», конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, введению новых санкций против России и третьих государств, которые якобы поддерживают Москву.

«Организация оказывает информационную, финансовую, юридическую и другую поддержку российским оппозиционным структурам, прозападным и ЛГБТ-активистам (движение признано экстремистским и запрещено в РФ. — Прим. ред.), отстаивающим их интересы сообществам, лицам, осужденным за совершение террористических преступлений», — добавили в Генпрокуратуре.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая Министерство юстиции внесло в реестр нежелательных организаций «Комитет ингушской независимости» (организация, выполняющая функции иноагента в РФ и признанная нежелательной).

27 апреля Минюст включил в перечень нежелательных организаций «Феминистское антивоенное сопротивление» (организация, выполняющая функции иноагента в России и признанная нежелательной).