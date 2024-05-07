Вашингтон, 7 мая, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Министерство юстиции США 7 мая сообщило, что американские власти готовы выплатить 10 млн долларов за информацию, которая приведёт к задержанию гражданина России Дмитрия Хорошева.

National Crime Agency Дмитрий Хорошев

Ведомство обвиняет Хорошева в создании и руководстве хакерской группировкой LockBit.

«Дмитрий Юрьевич Хорошев, 31 год, Воронеж, Россия, обвинён по 26 пунктам большим жюри присяжных в окружном суде Нью-Джерси», — сказано в сообщении.

Хорошев якобы причастен к созданию «программ-вымогателей», которые атаковали системы объектов критической инфраструктуры и нанесли ущерб на миллиарды долларов, приводит американский минюст слова директора ФБР Кристофера Рэя.

Общее число жертв хакерской группировки превышает 2500, пострадали граждане и компании 120 стран мира, а Хорошев и другие лица якобы сумели получить около 500 млн долларов в качестве выкупа, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года агентство Bloomberg сообщило, что ФБР совместно с британским агентством по борьбе с преступностью и спецслужбами других стран провела операцию по ликвидации LockBit. По этим данным, интернет-ресурс группировки перешёл под контроль правоохранительных органов.

В ноябре 2023 года сообщалось, что жертвой LockBit в США стало подразделение крупнейшего банка Китая и мира Industrial and Commercial Bank of China. Согласно этим данным, хакеры зашифровали системы банка и потребовали выкуп за их разблокировку, из-за чего нарушились операции с американскими государственными облигациями.