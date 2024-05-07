Москва, 7 мая, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил Александра Нуризаде новым послом РФ в Хорватии, сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.

Максим Григорьев/ТАСС Александр Нуризаде

«Назначить Нуризаде Александра Беюковича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Хорватия», — говорится в документе, опубликованном на портале.

Другим указом глава государства освободил от этих обязанностей Андрея Нестеренко.

Как передавало ИА Регнум, спикер Совфеда Валентина Матвиенко 7 мая информировала, что президент может до 15 мая внести кандидатуры на посты министров силового блока и главы МИД для консультаций в Совет Федерации.

7 мая правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Его кабинет министров проработал более четырёх лет.

После сложения полномочий правительство продолжит исполнять обязанности до формирования нового кабмина. Ожидается, что 10 мая Госдума соберётся для утверждения нового главы правительства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перед церемонией инаугурации предположил, что новый кандидат на пост премьера будет назван уже 7 мая.