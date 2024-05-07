Киев, 7 мая, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины 7 мая сообщила о задержании высокопоставленного сотрудника управления государственной охраны полковника Андрея Гука по подозрению в госизмене, передаёт издание «Страна. ua».

Служба безопасности Украины

СБУ заявила о задержании двух сотрудников управления (оба находятся в звании полковника), которые вместе с ещё тремя фигурантами того же уголовного дела якобы готовили «по заданию российских спецслужб» покушение на главу киевского режима Владимира Зеленского, главу СБУ Василия Малюка, главу управления разведки Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и других чиновников.

У фигурантов дела были проведены обыски, во время которых были обнаружены и изъяты «средства поражения» и другие доказательства их преступной деятельности, заявила СБУ.

По версии службы, задержанные искали военных, приближенных к охране Зеленского, чтобы те взяли лидера киевского режима в заложники, а затем ликвидировали. Буданова, в свою очередь, якобы намеревались помочь ликвидировать, предоставив координаты его дома для нанесения по зданию ракетного удара.

Фигуранты дела арестованы, добавила СБУ.

«Страна. ua» ранее сообщала, что в рамках того же уголовного дела был задержан полковник управления госохраны Украины Андрей Гук, кум главы управления Сергея Рудя, который, по этим данным, намеревался назначить его своим заместителем. Гука подозревают в сборе и передаче иностранным спецслужбам информации, связанной с лицами, находящимися под государственной охраной, в том числе с Зеленским, отмечало издание.

Как передавало ИА Регнум, 18 апреля СБУ распространило информацию о задержании в Польше мужчины, подозреваемого в подготовке покушения на Зеленского. Ведомство заявило, что задержанный якобы является «российским агентом» и что он собирал информацию о мерах безопасности в польском аэропорте Жешув-Ясёнка. Эти сведения мужчина, по заявлению СБУ, должен был передать в Россию.

Информация о готовящемся в Польше покушении на Зеленского — плохой знак для него, публикация таких данных свидетельствует о том, что на Западе принято решение о ликвидации главы киевского режима, отмечал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

России не нужна смерть Зеленского, он гораздо полезнее живым, поскольку иначе он не сможет рассказать о преступлениях киевского режима, к которым имеют отношение западные правящие круги, заявлял в беседе с ИА Регнум ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак. Западу же Зеленский выгоднее в роли «сакральной жертвы», подчеркнул эксперт.