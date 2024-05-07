Ташкент, 7 мая, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Рабочий визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию начнётся 8 мая, сообщает 7 мая пресс-служба главы государства.

Алексей Даничев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

«Президент Узбекистана Мирзиёев 8–9 мая посетит Москву с рабочим визитом», — говорится в сообщении.

По приглашению своего российского коллеги Владимира Путина глава Узбекистана примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя. Мирзиёв примет участие в торжествах в связи с 79-й годовщиной Победы во Второй мировой войне.

Программа визита предусматривает проведение ряда двусторонних встреч, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Кремле объявили список почётных гостей на параде Победы 9 мая в Москве. В их числе президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кубы, Лаоса, Гвинеи-Бисау.