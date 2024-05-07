Москва, 7 мая, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Генпрокуратуру попросили проверить бывшего участника музыкальной группы «Король и Шут» Александра Балунова на экстремизм и финансирование ВСУ. Об этом сообщает 7 мая RT.

Кадр из видео

На действия Балунова обратила внимание руководитель «Волонтёрской роты «Боевого братства» в Екатеринбурге Екатерина Ипатова. По её словам, музыкант в Сети оскорбляет российских граждан, президента и военных, распространяет ложную информацию.

«Неправильно, что человек, который выступает против России и наших общих ценностей, продолжает зарабатывать в России своими книгами», — подчеркнула Ипатова.

Она напомнила, что экс-басист «Короля и Шута» давно живёт в американском штате Калифорния. При этом его книги по-прежнему можно купить в РФ.

В 1988 году Балунов вместе с Михаилом Горшенёвым и Александром Щиголевым основал в Ленинграде группу «Контора», которая стала называться «Король и Шут» после включения в основной состав Андрея Князева. Бывший бас-гитарист выпустил несколько книг о группе в 2016–2019 годах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Москве отменили юбилейный концерт барда и композитора Сергея Никитина, запланированный на 13 июня. Ранее большой резонанс вызвала публикация о том, что Сергей и Татьяна Никитины оказались в числе спонсоров ВСУ.

Авторы известных песен «Я спросил у ясеня» и «Александра, Александра» после начала СВО переехали в США. Теперь они принимают участие в мероприятиях, где не скрывают, что вырученные средства пойдут на поддержку антироссийских сил.