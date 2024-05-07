Ереван, 7 мая, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Заявление лидеров Армении, Азербайджана и России о прекращении огня в Нагорном Карабахе больше не действует, заявил на пресс-конференции 7 мая армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press Никол Пашинян

«Ни один пункт трёхстороннего заявления от 9 ноября не действует. Но, допустим, ситуация не такая. Вот возьмём 9-й пункт. О чём он? Делается попытка создать впечатление о том, что это пункт о создании связи между Азербайджаном и Нахичеванской АР. Нет, это не так. Это пункт о деблокировании экономических коммуникаций», — сказал он.

Пашинян добавил, что заявления от 2020 года не действуют, так как больше нет Лачинского коридора и зоны конфликта в Нагорном Карабахе, как и самой республики. Также прекратил действовать пункт о работе миротворческого контингента по обеспечению безопасности мирного населения.

Речь идёт о заявлении от 9 ноября 2020 года, в котором лидеры России, Армении и Азербайджана сообщили о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день Пашинян заявил, что между Москвой и Ереваном накопилось множество проблем. Также он пригрозил запретить вещание российских телеканалов. По его словам, это возможно, если они не будут уважительно освещать события в Армении.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обращал внимание на то, что в Армении действуют прозападные силы, пытающиеся подорвать влияние Москвы в стране. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Армению превращают в инструмент реализации опасных планов коллективного Запада.

6 мая помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин проведёт 8 мая двустороннюю встречу с Пашиняном, на которой лидеры «расставят все точки над i». Встреча пройдёт после заседания Высшего Евразийского экономического совета в Москве.