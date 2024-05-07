Москва, 7 мая, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Электромотоциклы Aurus Merlon, которые использовались в ходе церемонии инаугурации президента России Владимира Путина наряду с обновлённым лимузином Aurus Senat, способны развить скорость до 100 км/ч менее чем за четыре секунды. Об этом сообщает 7 мая пресс-служба Государственного научного центра НАМИ.

Павел Лисицын/РИА Новости Aurus Merlon

«Название «Мерлон» продолжает традицию связи названий моделей Aurus с Кремлём. «Мерлон» — это зубец кремлёвской крепостной стены», — говорится в сообщении.

Основное назначение мотоцикла — сопровождение кортежа первых лиц государств и дипломатических миссий. Его можно использовать с боковым прицепом–«коляской» и эксплуатировать при отрицательных температурах до -25ºС.

Масса мотоцикла в одиночном исполнении — 370 кг, что сопоставимо с бензиновыми аналогами основных мотоциклетных брендов. Максимальная скорость превышает 225 км/ч.

Динамические качества серийно выпускаемых электромотоциклов ограничены из-за перегрева тяговой батареи, но Merlon способен долго двигаться со скоростью в 200 км/ч благодаря системе жидкостного охлаждения компонентов высоковольтного контура.

Ключевые детали и компоненты мотоцикла в основном произведены в России, в том числе в Москве на территории НАМИ, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, автомобиль Путина 7 мая сопровождали девять электрических мотоциклов Aurus Merlon. Президент отправился на церемонию инаугурации на обновлённом лимузине Aurus Senat. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, теперь Путин будет пользоваться этой моделью.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что автомобильный завод Toyota в Санкт-Петербурге передали Aurus. Производство на нём запустят до конца 2024 года.