Набережные Челны, Татарстан, 20 февраля, 2016, 10:00 — ИА Регнум. Сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий задержаны лица, подозреваемые в похищении более 1 млн рублей с банковской карты жителя Набережных Челнов, сообщили в пресс-службе МВД Татарии.

nk-tv.net Банковские карты

Задержанными оказались два уроженца города Кургана 22 и 23 лет. Для совершения преступления они использовали подложные документы и специальные вирусные программы. Сумма похищенных средств составила 1 млн 107 тысяч рублей. Полицейские предполагают, что данные лица могут быть причастны к другим преступлениям.

Как установило следствие, задержанные смогли получить доступ к данным о банковских накоплениях жителей нескольких городов Татарстана. Обнаружив на одном из счетов банковской карты сумму, превышающую миллион рублей, злоумышленники от имени потерпевшего по подложным документам заменили сим-карту как испорченную и вошли в его виртуальный личный кабинет, после чего похитили деньги со счета.

Кроме того, в ходе обыска на съемной квартире подозреваемых были обнаружены дорогие часы и ювелирные украшения. В отношении задержанных, помещенных под стражу, возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».