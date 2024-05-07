Москва, 7 мая, 2024, 17:25 — ИА Регнум. В Москве 17-летний ученик 10 класса и по совместительсву доставщик еды устроил дома на Алтуфьевском шоссе целую лабораторию по производству взрывчатки. Об этом ИА Регнум рассказал источник.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, сотрудники ФСБ и полиции обнаружили у школьника все компоненты, необходимые для создания взрывчатки: канистры с ацетоном, серную кислоты, ампулы с гранулами цинка и йода, оксид свинца и прочие. Правоохранителям подродсток объяснил, что считает себя «неформалом» и является последователем радикальных субкультур. Кроме того, с шестого класса он увлёкся химией, и с тех пор читает различные тематические ресурсы и периодически пытается дома синтезировать взрывчатку.

Также юноша добавил, что все компоненты для СВУ купил лично на собственные средства, так как подрабатывает курьером и располагает определённым доходом.

Полиция начала проверку.

В октябре прошлого года 16-летнего школьника арестовали в Красноярске по подозрению в подготовке теракта на местном рынке. Как рассказал источник ИА Регнум, следствие установило, что девятиклассник хотел подготовить теракт и для этого устраивал себе тренировки на территории одного из местных недостроев. В частности, юноша учился устраивать взрывы.