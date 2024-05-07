Нью-Йорк, США, 7 мая, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Европейский союз предложил ввести ограничения в отношении 11 судов, в том числе танкеров, которые предположительно помогают России обходить санкции, сообщило 7 мая агентство Bloomberg со ссылкой на имеющийся у него проект будущих санкций ЕС

Лидия Станченко/РИА Новости

В частности, ЕС намерен ввести ограничения против 11 судов, в том числе четырёх топливных танкеров, двух нефтеналивных танкеров, двух газохранилищ для будущего проекта ПАО «Новатэк» по перевалке сжиженного природного газа на полуострове Камчатка, и грузового судна.

Агентство пишет, что «теневой флот» помогает России обходить потолок цен на нефть. Предлагаемые меры, отмечается в материале, включают запрет судам на вход в порты стран-членов ЕС и на использование европейских компаний для целого ряда услуг, что может усложнить материально-техническое обеспечение их эксплуатации.

Ожидается, что запрет будет распространяться на страхование и техническую помощь, включая приём жидкого топлива, обслуживание судов, смену экипажа, услуги по погрузке и разгрузке, фендеринг и буксирные услуги.

Как передавало ИА Регнум, ранее дипломатические источники проинформировали, что ЕС планирует в 14-м пакете санкций против России запретить своим странам использовать Систему передачи финансовых сообщений Центробанка РФ, заменившей SWIFT. Также ЕС обсуждает введение запрета для европейских партий и общественных организаций на получение любых видов финансирования, связанных с Россией.

Кроме того, новые санкции ЕС против России усилят ограничения на полёты для российских самолётов. По данным агентства Reuters, ЕС предлагает добавить в санкционный список по России порядка 52 новых организаций.

6 мая на встрече с правительством России президент Владимир Путин заявил, что введённые Западом многочисленные антироссийские санкции принесли обратный результат, и экономика страны растёт.