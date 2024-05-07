Москва, 7 мая, 2024, 17:19 — ИА Регнум. После Дня Победы в России произойдут приятные изменения, заявил 7 мая после инаугурации Владимира Путина глава Чечни Рамзан Кадыров.

Сергей Савостьянов/РИА Новости Рамзан Кадыров

В эфире телеканала «Россия 24» он отметил, что Россия движется вперёд, в том числе в экономической сфере.

«Путин вчера поставил новые задачи перед будущим правительством, новым правительством, поблагодарил правительство, которое днём и ночью трудилось. И я думаю, что после 9 Мая будут хорошие, приятные изменения», — заявил Кадыров.

Глава Чечни также заявил, что нервничал перед инаугурацией Путина и ждал эту церемонию. Президент вступил в должность, продолжатся активные действия «и в политическом плане», и в рамках проведения специальной военной операции, отметил Кадыров.

Как передавало ИА Регнум, после церемонии инаугурации Путина глава Чечни также заявил, что в ближайший месяц российские войска в рамках проведения СВО должны взять под контроль «ближайшую территорию», в том числе Одессу и Харьков, после чего вынудить главу киевского режима Владимира Зеленского подписать «необходимые бумаги».

6 мая Путин провёл встречу с членами уходящего в отставку правительства и поблагодарил министров за работу. 7 мая поручил ушедшему в отставку кабинету министров работать до момента формирования нового состава правительства.

7 мая в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца Владимир Путин принёс присягу и в пятый раз официально вступил в должность президента России. В своей речи на церемонии глава государства выразил уверенность, что Россия достойно пройдёт нынешний трудный, «рубежный» период своей истории и станет ещё сильнее.

Путин также поблагодарил жителей всех регионов страны и особенно тех, кто сейчас сражается за Отечество. Инаугурационную речь он завершил словами «Вместе победим».