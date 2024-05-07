Москва, 7 мая, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Передаваемое Украине западное оружие наводнило чёрные рынки, что приведёт Европу к катастрофическим последствиям. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Aziz Karimov/Global Look Press

Как отметила дипломат, никто на Западе не знает в каком количестве и где находится переданное Киеву оружие.

«Из Вашингтона даже целую комиссию пытались направить и направили на Украину — мне кажется, что безрезультатно — чтобы понять, куда и как распределены были финансовая помощь и помощь в виде вооружений в размере миллионов долларов. Про остальное они, видимо, даже боятся заикаться», — сказала Захарова.

Она добавила, что западное вооружение начинает «всплывать» в разных уголках мира, включая страны Западной Европы.

«Неужели Лондон не понимает, что и это самое оружие, которое уже наводнило черный рынок различных континентов, которое поставлялось Соединенными Штатами Америки, Британией и другими западными странами, и эти самые экстремисты, которые под видом и украинских беженцев, перемещенных лиц в таком количестве наводнили страны НАТО, страны Западной Европы, неужели они считают, что это не приведёт Западную Европу и НАТО в целом к катастрофическим последствиям? Они ошибаются, если так думают», — приводит слова Захаровой «Москва-24».

В конце марта военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с ИА Регнум сообщил, что коррумпированные чиновники в Великобритании могли продавать оборудование и оружие британской армии на чёрный рынок, в том числе террористам на Ближнем Востоке.

До этого издание The Telegraph сообщило, что в армии Великобритании было утрачено несколько пулемётов, в том числе два — общего назначения (GPMG). Также были утеряны штурмовые винтовки SA-80, несколько ракетных установок и тысячи патронов. При этом один из пулемётов потерял британский Королевский флот в море. Кроме того, неизвестна судьба нескольких пистолетов Glock, автоматов АК-47 советского производства и стрелкового оружия времен Первой и Второй мировых войн.