Вашингтон, 7 мая, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск ответил писателю Стивену Кингу, который предложил организовать поединок между президентом России Владимиром Путиным и лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Эта идея недооценена, написал Маск в соцсети X.

Trevor cokley

Ранее Кинг предложил Путину и Зеленскому сойтись «врукопашную» (mano a mano) и таким образом «уладить разногласия». По мнению писателя, так можно прекратить конфликт на Украине.

Кинг добавил, что поединок следует транслировать онлайн и взимать плату за просмотр.

«Решение о поединке [как способе разрешения конфликта] недооценивается», — прокомментировал идею писателя Маск.

Как сообщало ИА Регнум, после начала российской спецоперации на Украине Стивен Кинг открыто поддержал Киев и заявил, что не будет продлевать контракты с издательствами из России. Согласно отчёту издательской группы «Эксмо — АСТ», в 2023 году продажи книг Кинга в России упали на 22%.

Ранее Кинг предложил Маску пожертвовать в пользу Украины его «голубой чек» — плату за верификацию аккаунта — и добавить к небольшой сумме в $8 «немного больше». Предприниматель в ответ на это заявил, что пожертвовал Украине $100 млн.